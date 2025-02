Intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, l'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi, ha parlato del recupero Fiorentina-Inter: "Sulla carta è semplice, ma non sarà semplice. Non è mai facile giocare a Firenze. La Fiorentina ha dimostrato di esserci, nonostante il momento difficile prima della Lazio".

"Adesso hanno rivoluzionato e questa è l'ultima partita prima del nuovo corso. L'Inter non può sbagliare se vuole correre fino alla fine su tutti i fronti e soprattutto in campionato. Il primo tempo sarà di studio, mentre il secondo sarà a tutta perché entrambe vogliono vincere. La Fiorentina è in piena corsa per la Champions".