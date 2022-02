Materazzi: “Bastoni? Sapevo avrebbe giocato stasera. Vidal dimostri di essere…”

Focus sulla sfida di Champions League contro il Liverpool

Ospite speciale di Inter TV in occasione di Inter-Liverpool: Marco Materazzi. L'ex giocatore nerazzurro ha analizzato la sfida di Champions League: "Quando sei in campo riesci a sfogarti. Quando sei in tribuna soffri in maniera particolare. Abbiamo anche delle buone opportunità stasera. Tutti dicono che sarà dura, sarà dura anche per loro. Le partite di CL non sono mai scontate. Qualificazione? L'Inter ha incontrato le difficoltà di una squadra che ha cambiato tanto. Ha cambiato allenatore, giocatori, modo di giocare. Prima si sfruttava di più il contropiede con Romelu, ora forse si gioca meglio. Sarà il campo a dire il verdetto. Per noi è stato il Chelsea a cambiare le cose. Mi auguro che come allora oggi un inglese ci dia la spinta per andare dove non avremmo pensato. Vi assicuro che San Siro pieno fa la differenza. Speriamo che i 38.000 avranno modo di spingerli. Poter giocare con San Siro pieno è un elemento da sfruttare. Liverpool mai perso in casa? C'è sempre una prima volta. Andare lì non è mai semplice, è uno stadio incredibile. Nell'anno della pandemia hanno perso anche partite in casa. Noi siamo abituati ai tifosi che ci trascinano. Basteranno anche i 6.000 interisti anche ad Anfield. I tifosi inglesi sono diversi.