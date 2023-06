Materazzi: “Fa male ma sempre più orgoglioso di essere interista. A chi mi insulta dico…”

Con un lungo post su Instagram Marco Materazzi è tornato sulla sconfitta dell'Inter in finale di Champions League. L'ex difensore nerazzurro lancia un messaggio a chi, scambiando volutamente sfottò per insulti, è andato oltre . "Sarebbe da ipocriti non ammettere che fa male. Quando c’è passione e amore per una maglia e arrivi cosi vicino all’obiettivo, ci speri come è normale che sia. Mi ha fatto piacere incontrare ancora una volta tanti amici e vivere le emozioni che una finale di Champions ti regala. Accetto gli sfottò, sono un segnale che non sono mai stato indifferente ai tifosi, ai miei e neanche a quelli avversari".

"Complimenti all’Inter per il percorso e complimenti al Manchester City per la vittoria. Sarebbe bello se un giorno si facessero gli sfottò senza andare sul personale o senza insultare. Secondo me se vi impegnate ci riuscite. Non tanto per me, quanto per voi. Quei commenti “di basso livello” dicono molto più di voi che di me. Sempre più orgoglioso di essere INTERISTA".