Materazzi: “San Siro fa paura quando è pieno. Noi favoriti in campionato, in CL…”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro prima della sfida di Champions League

Marco Materazzi ha parlato della sfida di Champions League che attende l'Inter stasera: "Che effetto fa tornare in sede? In realtà non me ne sono mai andato. Non mi sento un ospite, è quella la cosa importante. La cosa più bella del post pandemia è la gente che torna allo stadio. San Siro fa paura quando è pieno, ma anche al 75% può dare la spinta per passare il turno. La Champions sono due campionati: uno prima e uno dopo Natale. Passare con un turno d'anticipo e concentrarsi sul campionato, dove siamo in corsa, protagonisti e favoriti. Poi ci si potrà ripresentare in Champions con le giuste motivazioni e San Siro pieno che fa paura a chiunque. Ranocchia? Si merita tutto per quanto sta facendo da dieci anni a questa parte, per come ama l'Inter. Si è sempre allenato da vero professionista e sta dimostrando di essere all'altezza della situazione. Serie A? Ci sono squadre molto apprezzate, bisogna fare i complimenti al Milan per quanto fatto in questi ultimi due anni. La squadra favorita è quella che vince lo scudetto. Per adesso i favoriti siamo noi, se lo vinceranno altri faremo i complimenti. Tifosi? Li ringrazierò a vita. E' più quello che hanno dato loro a me che quello che ho dato io a loro".