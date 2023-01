Materazzi a Inter TV: “Mi auguro che il Milan sia favorito. Come si ferma Leao? Dovremo…”

"Formazione? Penso che siano quelli che diano più garanzie. Sappiamo quanto sia importante Barella per l'Inter. Secondo me saranno decisivi gli attaccanti. Dovremo essere bravi a isolare Giroud e cercare di fare l'uno contro uno sia con Dzeko che con Lautaro. Da difensore come si affronta un giocatore come Leao? Lasciargli spazio vuol dire andare a duello in corsa. Dovrà essere bravo anche Skriniar a scalare, portarlo verso l'interno e non verso l'esterno. Mi meraviglio che nessuno abbia mai detto di fare questa cosa, di portarlo in mezzo e di chiedere aiuto", ha concluso Matrix.