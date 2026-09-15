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Nonostante le prestazioni positive con la maglia dell'Inter, Yann Bisseck non è riuscito a ottenere la convocazione per il Mondiale con la Germania. Oggi, con la nomina di Jurgen Klopp come nuovo commissario tecnico, le cose potrebbero cambiare. Se lo augura anche Lothar Matthaus, leggenda nerazzurra e del calcio tedesco, che a Sky Sport DE spera nella chiamata del roccioso classe 2000: " Klopp ha un sistema ben preciso al 100% e non schiera i giocatori in ruoli che non ricoprono nei rispettivi club. Si pensi a Joshua Kimmich durante lo scorso Mondiale.

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Sulla fascia destra della difesa potrebbe giocare Josha Vagnoman dello Stoccarda, ma anche Yann-Aurel Bisseck potrebbe ricoprire quel ruolo nella linea a quattro, seppur con un atteggiamento più difensivo rispetto a Vagnoman: è un giocatore che avrei voluto vedere in rosa già al Mondiale".