Il Milan, nel giorno dei festeggiamenti per i suoi 125 anni di storia, con tutti i grandi rossoneri in tribuna, attacca a oltranza ma non riesce ad andare oltre lo 0-0 a San Siro contro il Genoa, con i fischi finali del pubblico. I rossoneri, con un solo punto, si portano a 23 punti in Serie A e perdono ulteriore terreno dalla zona Champions.