A La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così del momento difficile della Juve dopo il KO nel finale col Sassuolo

Marco Astori
Robinson del Monza

VIDEO / Inter letteralmente stregata da Robinson del Monza: gli scenari

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così del momento difficile della Juve dopo il KO nel finale col Sassuolo.

Spalletti
Getty Images

"Scudetto? Per quello i tifosi si possono mettere l'anima in pace: l'Inter è avanti un anno luce. Con tutto il rispetto, Celik fa il titolare alla Juve, mentre Stones, che ha fatto due finali di Champions, sta in panchina all'Inter. È proprio un altro mondo".

mauro pressing (1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti