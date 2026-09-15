A La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così del momento difficile della Juve dopo il KO nel finale col Sassuolo
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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così del momento difficile della Juve dopo il KO nel finale col Sassuolo.
"Scudetto? Per quello i tifosi si possono mettere l'anima in pace: l'Inter è avanti un anno luce. Con tutto il rispetto, Celik fa il titolare alla Juve, mentre Stones, che ha fatto due finali di Champions, sta in panchina all'Inter. È proprio un altro mondo".
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