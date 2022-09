Max Pezzali: “Inter? Tornati alla casella di partenza. Una cosa è intollerabile”

Max Pezzali, ospite di 'Super Tele' su DAZN, ha parlato dell'Inter reduce dal derby perso col Milan: "Passo indietro inaspettato. Ho visto una regressione di tanti giocatori che non mi aspettavo. Mi ero illuso che fossimo già a regime, invece in tanti sono tornati alla casella di partenza. Manca la garra che la difesa ha sempre avuto da Conte in poi. Basta andare in vantaggio di un gol perché tutto si spenga e si entri in atmosfera di vacanza. Manca cattiveria, agonismo, capacità di mantenere l'attenzione e quella roba lì la trovo intollerabile. Handanovic? Mentre lui ha momenti in cui non è più come prima, c'è Onana in panchina pagato anche tanto e che per molti è fortissimo. Ce l'hai, buttalo dentro...".