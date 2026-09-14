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L'avventura di Walter Mazzarri sulla panchina dell'Iraklis Salonicco non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo l'esordio da incubo contro l'AEK (4-0 il risultato finale), le cose per l'ex tecnico dell'Inter non vanno bene nemmeno fuori dal rettangolo di gioco. A puntare il dito sul tecnico è Dusan Kerkez, allenatore bosniaco dell’Atromitos. Al termine di Iraklis-Atromitos (1-1), Mazzarri non avrebbe stretto la mano al suo avversario. "Sono andato a stringergli la mano, ma lui non me l’ha data come se fossi uno zingaro", spiega Kerkes.

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L'allenatore bosniaco ha poi accusato Mazzarri di avere trascorso tutta la partita protestando continuamente con l’arbitro e fumando in panchina una sigaretta elettronica. Un comportamento, secondo il tecnico dell’Atromitos, poco compatibile con il ruolo di allenatore, soprattutto come esempio per i giocatori più giovani.

(Corriere della Sera)