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Si terrà oggi il funerale di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Il Corriere della Sera ricorda luogo e orario scelti per l'ultimo saluto: "Ci sono coincidenze che non sono legate al caso. Come in una partita di calcio che pensi sia colpa o merito di un filo d'erba. Un palo che basta un centimetro per svoltare un campionato. I campioni veri sanno come darsi appuntamento con la Storia. Sant'Ambrogio che saluta Sandro Mazzola, oggi quando mancheranno quindici minuti alle 15. Che una volta era l'ora del calcio d'inizio prima che arrivassero le tv a sconvolgerci la liturgia. Il Baffo qualche settimana dopo Franco Baresi. Le due Milano che si incontrano e anche quando cozzano contro non è mai per farsi male.

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Un addio al lunedì, che per gli ambrosiani è il primo giorno di lavoro. La chiesa dei milanesi. Dove la città si ritrova. E condivide i ricordi. Che non hanno colore. Perché li accolgono tutti. A Sandro sarebbe piaciuto salutare la sua Milano in un giorno di lavoro. Sono arrivate richieste dai club di tutto il mondo per esserci. L'Inter guidata dal presidente Beppe Marotta, le autorità cittadine e sportive. A celebrare le esequie monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio: «Nell'omelia ricorderò soprattutto il papà che è stato. Milano intera è grata a questi personaggi. La loro è una memoria condivisa. Io, in realtà sarei di un'altra religione: sono juventino... Ma celebrerò le esequie e pregherò con il cuore per Mazzola. Così come è stato per Baresi». I familiari tengono il basso profilo che è nel dna dei Mazzola".