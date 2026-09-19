Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola
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Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella basilica di Sant'Ambrogio di Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali di Franco Baresi.
"La voglia di ricordare si mischia con il pudore: quanto è difficile trovare le parole migliori per salutare chi ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti", si era aperto così il lungo ricordo dell'Inter per l'ex giocatore.
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