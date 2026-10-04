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Sandro Mazzola Jr, figlio dell'ex calciatore dell'Inter scomparso qualche settimana fa, Ã¨ tornato sul vergognoso gesto dei tifosi della Juve durante il minuto di silenzio all'Allianz Stadium.

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«Sono personaggi che frequentano tutti gli stadi, hanno fatto il piÃ¹ brutto autogol possibile. PerÃ² Ã¨ gente che non va nemmeno considerata. PapÃ si sarebbe fatto una risata e avrebbe acceso un sigaro.

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Lâ€™errore che facciamo in Italia Ã¨ dare importanza a questi gesti. Se avessero conosciuto mio padre, sono sicuro che non avrebbero fatto quello che hanno fattoÂ», riporta il Corriere Fiorentino.