Mazzola: “Conosco Inzaghi, sa cosa vuole. Fa cose belle, questa Inter è una squadrona”

La nuova Inter di Simone Inzaghi piace tantissimo a Sandro Mazzola

"Questa Inter è una squadrona. Mi piace veramente tanto". A dichiararlo è Sandro Mazzola ai microfoni dell'Adnkronos, senza rinunciare alla scaramanzia: "Non mi chieda pronostici, non fiato". Tanti complimenti per Simone Inzaghi: "Lo conosco fin da quando giocava, è uno che sa dove vuole arrivare e riesce entrare nella testa dei giocatori: se vuole una cosa e vede che non capiscono gliela ripete mattina pomeriggio e sera finché non capiscono. E adesso si vede che hanno in testa cose interessanti, cercano la palla, aspettano i compagni, fanno belle cose. Certo il Napoli è un avversario temibile, ma poi come sempre è il campo a parlare".