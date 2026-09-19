Lutto nel mondo del calcio e dell'Inter perché si è spento a 83 anni Sandro Mazzola. Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha voluto condividere alcuni ricordi condivisi durante la sua esperienza da addetto stampa all'Inter:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Ho avuto la fortuna di lavorare con Sandro Mazzola ai tempi dell'Inter, non ci sono più i 4 della Grande Inter che Marotta aveva nominato appena diventato presidente, cioè Corso, Facchetti, Suarez e Mazzola. Erano i 4 idoli di Massimo Moratti bambino, quando poi diventa presidente erano stati i primi ad essere stati contattati. Mazzola si lega a tante notizie del giorno, per esempio a Pio Esposito e Sebastiano Esposito convocati in Nazionale, anche Mazzola aveva un fratello, Ferruccio, ma non erano bravi allo stesso modo tanto che giocarono solo uno spezzone di partita insieme. Mazzola partecipò attivamente all'acquisto di Ronaldo, lui rivendicava di averlo detto lui per primo a Moratti di prenderlo a tutti i costi. E nella famosa foto della presentazione di Ronaldo, da un lato c'è Suarez, ultimo giocatore preso dall'Inter di suo padre dal Barcellona, poi dall'altro lato c'era Mazzola, il dirigente che aveva partecipato attivamente al colpo.

Getty Images

Certe immagini non sono casuali, Mazzola lega il suo nome da dirigente a degli episodi di mercato che ancora oggi ci fanno discutere: per esempio Marotta basa parte della sua carriera di un grande colpo, cioè Recoba in prestito al Venezia. La vera storia è che Marotta, negli ultimi giorni frenetici di mercato, era in macchina da Venezia a Milano per andare a prendere Giunti dal Milan. In macchina gli arriva una telefonata da Braida o Galliani che dicono che l'appuntamento era annullato perché avevano deciso di vendere Giunti ad un'altra squadra. Allora Marotta e Mazzola si incrociano al telefono e Mazzola dice: 'Ho un problema, Moratti vuole che Recoba vada a giocare, come sei messo al Venezia?'. E Marotta accettò, pur di non tornare a mani vuote dal presidente Zamparini. Recoba segnò 11 gol in 18 partite e salvò il Venezia. E vi posso assicurare che uno dei primi a dire che Pirlo sarebbe diventato un campione quando non aveva nemmeno 17 anni fu Sandro Mazzola tanto che una volta organizzò un'amichevole del giovedì convocando Pirlo per cercare di convincere lui e la famiglia ad accettare l'Inter, con giocatori in prestito, Pirlo giocò mezz'ora e fece azioni incredibili"