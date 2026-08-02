Mentre in Italia il mercato arranca, le big europee non badano a spese. Le aspettative maggiori della stagione di Champions le stimola il nuovo Real Madrid affidato a Josè Mourinho che ha rifondato la squadra con inserimenti di qualità che impreziosiscono una rosa super, quasi un dream team a disposizione dello Special One. Il primo obiettivo è riprendersi la Liga, ormai dominata dai giovani rampanti del Barcellona di Flick.

Foto realmadrid.com

La squadra da battere in Europa resta sempre il Psg di Luis Enrique, che cerca il tris in Champions e per ora ha piazzato bene i suoi tanti esuberi di qualità. Pronto al salto definitivo è l'Arsenal di Arteta che vuole bissare il suo predominio in Premier tenendo a distanza la voglia di riscatto del Manchester City che si affida a Maresca. Le altre pretendenti sono il Chelsea spendaccione, che ha una rosa di 42 elementi mentre c'è fiducia nella conferma del Manchester United e nei progressi del Liverpool, che inaugura l'era Iraola. In Bundesliga prevedibile il solito dominio del Bayern che ripresenta un attacco spaziale.