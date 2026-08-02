Mentre in Italia il mercato arranca, le big europee non badano a spese

Gianni Pampinella
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Palestra al Chelsea

Mentre in Italia il mercato arranca, le big europee non badano a spese. Le aspettative maggiori della stagione di Champions le stimola il nuovo Real Madrid affidato a Josè Mourinho che ha rifondato la squadra con inserimenti di qualità che impreziosiscono una rosa super, quasi un dream team a disposizione dello Special One. Il primo obiettivo è riprendersi la Liga, ormai dominata dai giovani rampanti del Barcellona di Flick.

Dumfries e Mourinho
Foto realmadrid.com

La squadra da battere in Europa resta sempre il Psg di Luis Enrique, che cerca il tris in Champions e per ora ha piazzato bene i suoi tanti esuberi di qualità. Pronto al salto definitivo è l'Arsenal di Arteta che vuole bissare il suo predominio in Premier tenendo a distanza la voglia di riscatto del Manchester City che si affida a Maresca. Le altre pretendenti sono il Chelsea spendaccione, che ha una rosa di 42 elementi mentre c'è fiducia nella conferma del Manchester United e nei progressi del Liverpool, che inaugura l'era Iraola. In Bundesliga prevedibile il solito dominio del Bayern che ripresenta un attacco spaziale.

Marco Palestra

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