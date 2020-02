Mercato, il retroscena: “Mertens, sondaggio del Barça a gennaio. Ma l’ha mollato perché…”

Dries Mertens continua ad essere un obiettivo di mercato concreto per l’Inter per la prossima estate. Il centravanti belga va infatti a scadenza col Napoli e i nerazzurri sono in pressing per averlo a parametro zero a luglio. Ma il programma spagnolo “Club de la Mitjanit” ha svelato un curioso retroscena legato al mercato di gennaio: il Barcellona avrebbe effettuato un sondaggio proprio per prendere Mertens subito considerati i numerosi infortuni. L’operazione non si è però conclusa perché il club non è rimasto convinto appieno del giocatore.