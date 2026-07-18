Tutto vero. Vent'anni fa Massimo Moratti provò ad acquistare Lionel Messi. Tra l'argentino e il Barça c'erano problemi contrattuali, così l'ex presidente dell'Inter provò a inserirsi offrendo una cifra che sarebbe stata clamorosa per l'epoca. "Massimo Moratti notò una crepa nel David di Barcellona e si fiondò come un falco. “Messi non si sente valorizzato? Ci penso io”. Andò più o meno così. Vent’anni fa, dicembre 2006, l’ex patron dell’Inter incontrò a Milano il padre di Leo per riuscire a portare la futura statua del Barça a San Siro. Una storia racconta sia da Moratti sia da Laporta, presidente blaugrana dal 2003 al 2010. “L’Inter offrì 250 milioni, ma dissi di no”. E Leo rimase lì", ricorda la Gazzetta dello Sport.

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"Messi guadagnava tre milioni, la metà di Ronaldinho, e Jorge Messi cercava di strappare un accordo migliore. Moratti, ingolosito dalla possibilità di portarlo a Milano, incrociò il padre di Leo in occasione di uno spot pubblicitario organizzato dal figlio di Fabio Capello. Persino Maradona si scomodò: “L'Inter deve provare a prenderlo: Messi è il futuro”. Il presidente nerazzurro definì l’operazione “una lucida follia”, salvo poi provare in modo concreto con un affondo senza precedenti, almeno per l’epoca: 250 milioni. Laporta rifiutò".

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"Moratti nel 2020 raccontò così la storia: “Iniziammo a seguirlo ai mondiali Under 18. Missione in Spagna. I miei tornarono e raccontarono delle difficoltà di salute e dell’impegno del Barcellona, della dedizione per risolvere quei problemi. Dissi di lasciar perdere. Giuro”. Nel 2025 invece aggiunse: “C’erano giornalisti che mi chiedevano cosa pensassi di Ronaldinho, io risposi che mi piaceva Messi. Lui lo seppe e si mise in contatto con noi, ma era stato curato e cresciuto dal Barcellona. Per diversi anni mi ha mandato la sua maglia firmata”. Leo, nel 2007, parlò così dei nerazzurri invece: “L'Inter mi è sempre piaciuta, ci giocano tanti argentini”. Li sceglieva sempre alla playstation, tra l’altro: “Si difendono bene e hanno un grande attacco”. Ibrahimovic, Adriano, Crespo, Cruz, Recoba. In un’altra vita, ci dev’essere stato anche Leo".

(Gazzetta dello Sport)