Mihajlovic: “Nessuno pensava di prendere sei gol. Chiedo scusa ai tifosi dell’Inter per…”

Il tecnico del Bologna ha analizzato lucidamente la gara contro l'Inter in conferenza stampa

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter: "Nessuno di noi pensava di prendere sei gol. Ci dispiace per quello, soprattutto ai ragazzi. La partita era finita nel primo tempo. Noi abbiamo giocato loro hanno fatto i gol. Il primo su ripartenza, poi su calcio d'angolo e dopo su un rimpallo. Noi abbiamo avuto due occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle. Loro sono stati più bravi. Poi la squadra si è disunita. Abbiamo preso gol troppo facili. Dobbiamo tornare a difendere bene tutti, poi un gol riusciamo a farlo. Si gioca martedì. Nel secondo tempo non c'è stata partita. Nel primo tempo hanno fatto tre tiri porta e tre gol. Gli episodi ci sono stati sfavorevoli, importante è non perdere fiducia. Lavorare sui nostri difetti. Dumfries? Sapevamo che è un giocatore che ha tanta gamba. Sapevamo che loro ti aspettano per ripartire. Abbiamo fatto qualche piccolo sbaglio non chiudendo, ha fatto un'ottima gara. Sapevamo che è un giocatore che se c'è spazio ti può mettere in difficoltà. Dovevamo forse fare meglio. La partita l'avevamo preparata. Non abbiamo recuperato la palla, non abbiamo fatto fallo. Ci dispiace di aver preso tutti i gol che non abbiamo preso nelle partite precedenti. Il campionato è lungo, i veri uomini si vedono quando le cose non vanno bene. Cori dei tifosi dell'Inter per me? Non li ho sentiti, mi scuso perché non li ho sentiti. Altrimenti li avrei salutati e gli chiedo scusa. La prossima volta non succederà".