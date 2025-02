Tra gli altri c'erano anche il presidente della federazione ucraina Shevchenko e quello della federazione del Montenegro Dejan Savicevic. L'ex rossonero, tra i membri del consiglio FIFA, quando ha visto Infantino - che non ha mai nascosto di tifare Inter - gli ha detto sorridendo: "L’arbitro ieri doveva fischiare il rigore su Thuram. Sono milanista ma lo ammetto". Il presidente della FIFA si è alzato e gli ha stretto la mano: "Lo hai detto tu...". E lo hanno ribadito in tanti, compreso Inzaghi alla fine della partita col Milan finita uno a uno. Ma per i vertici arbitrali è stato giusto non dare rigore.