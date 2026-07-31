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Franco Baresi non c'è più. Si è spenta in questi minuti una leggenda del Milan, come fa sapere proprio il club rossonero in una nota ufficiale. Questo il triste annuncio:

Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica.

Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".

A suo fratello Beppe, a sua nipote Regina e a tutta la famiglia di Franco Baresi vanno le più sentite condoglianze per questa grave perdita.