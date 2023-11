Repubblica – Milan, ora l’Inter può andare a 8 punti. Pioli è sotto processo

“Pioli è sotto processo” . Lo sostiene La Repubblica, che analizza il delicato momento del Milan dopo il pareggio di Lecce in rimonta per 2-2. Ieri è arrivato anche l’infortunio di Leao per i rossoneri e proprio il numero dei problemi muscolari preoccupa i vertici del club.

Ecco l’analisi del quotidiano: “Perseguitato dagli infortuni ma salvato dal Var Guida, che all’ultimo respiro ha indotto l’arbitro Abisso ad annullare il gol di Piccoli per un veniale pestone a Thiaw e a vanificare la formidabile rimonta del Lecce dallo 0-2 al 3-2, il Milan benedice la provvida sosta per le Nazionali. Ha una sfilza di guai fisici tra i quali semina apprensione quello di Leao, che aveva appena vinto la sfida di Champions con Mbappé. Subirà la squalifica (tutta da definire) di Giroud, espulso nel finale per proteste. E di questo passo rischia di vedere la seconda stella col telescopio: la quarta consecutiva senza vittoria in campionato offre all’Inter l’occasione per staccarsi di 8 punti. Ai peana per il successo col Psg sono seguite le reprimende di Pioli («non vinciamo da troppo tempo»), di nuovo al centro delle critiche e indebolito, ma unico a commentare l’ennesima frenata vista la singolare assenza di dirigenti: «Dopo il 3-0 mancato ho visto troppa frenesia per una squadra esperta».