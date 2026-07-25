Il difensore spagnolo si è fermato dopo soli 20 minuti: problema muscolare e subito cambio
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Brutte notizie per il Milan di Ruben Amorim. In occasione dell’amichevole contro il Celtic, il nuovo acquisto dei rossoneri Mario Gila si è infortunato al minuto 68’, dopo appena 20 minuti dal suo ingresso in campo.
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Come riferisce Sky Sport, sembrerebbe un risentimento muscolare il problema - nello specifico alla coscia destra - che ha forzato Gila ad abbandonare il terreno di gioco.
Il cambio pare sia stato in via precauzionale per evitare che il problema fisico potesse peggiorare: al posto del neoacquisto rossonero è subentarto Vladimirov.
Nelle prossime ore verranno valutare le condizioni del difensore spagnolo e si capirà l’entità dell’infortunio.
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