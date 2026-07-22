Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Mauro Milanese ha fatto il punto sul mercato delle squadre italiane
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Mauro Milanese ha fatto il punto sul mercato delle squadre italiane. Per l'ex giocatore bisognerà aspettare ancora per vedere consistenti movimenti sia in entrata che in uscita. Solo una squadra è stata fin l'eccezione per l'ex nerazzurro.
"Il calcio italiano aspetterà fine agosto per i colpi di mercato, tra saldi e scambi, ma questo si scontra con le esigenze dei mister. Il Como è l'eccezione: sta dando subito a Fabregas i giovani giusti per assimilare prima idee e movimenti di gioco".
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