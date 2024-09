Massimiliano Mirabelli, attuale direttore sportivo del Padova ed ex dirigente di Inter e Milan, intervistato da Libero ha detto la sua sul campionato di Serie A: "Come farà questa Inter a perdere lo scudetto 2024-2025? Suicidandosi".

"L'Inter ha oggettivamente la squadra migliore: il segreto è stato creare due squadre, ovvero doppioni in ogni ruolo. Inzaghi ha a disposizione pedine quasi interscambiabili in precisi settori del campo e la Juve sta seguendo una via simile. Inoltre ha un ottimo allenatore. Il Milan non lo vedo su questa lunghezza d'onda".