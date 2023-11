Inter, missione in Sudamerica per Baccin: il viaggio prosegue tra Argentina e Uruguay

Missione in Sudamerca per Dario Baccin: il vice direttore sportivo nerazzurro è partito per un'intensa sessione di scouting, partendo dalla finale di Copa Libertadores. Così scrive il Corriere dello Sport: "Come era accaduto anche lo scorso anno, Baccin è volato in Sud America per un tour dedicato alla visione di nuovi talenti. La prima tappa della missione del vice-ds nerazzurro è stata la finale di Coppa Libertadores tra Fluminense e Boca Juniors. Nei prossimi giorni si sposterà tra Argentina e Uruguay".