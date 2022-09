Mkhitaryan a Inter TV: “Faccio i complimenti ai miei compagni, importante ritrovare…”

Mkhitaryan ha elogiato la forza del gruppo nella vittoria contro il Viktoria Plzen: "Era importante vincere e ritrovare la fiducia. Dobbiamo continuare così e vincere le prossime partite. Sapevamo che non era facile ma ci siamo preparati molto bene per questa partita. Faccio i complimenti ai miei compagni".

"Cerchiamo sempre di tenere la palla, di creare occasioni. Nel secondo tempo abbiamo tenuto di più la palla. Abbiamo fatto di tutto per far girare le cose bene per noi. Dopo l'espulsione del loro giocatore è stato più facile e abbiamo creato occasioni. Udinese? Dobbiamo avere la testa alla prossima gara, sappiamo che sarà molto difficile. Squadra molto ben preparata fisicamente e nei duelli individuali. Faremo di tutto per vincere e arrivare alla sosta con una vittoria. Conquistare i tre punti e andare avanti nel nostro percorso", ha concluso il giocatore nerazzurro.