Montella: “Con l’Inter i tre punti ci avrebbero fatto più comodo. C’era voglia di…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato così del pareggio di domenica contro l’Inter: “I tre punti ci avrebbero fatto più comodo, ma ho avuto buone risposte dai singoli contro un grandissimo avversario. C’era voglia di lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Se mi sento al sicuro? Non lo so. So che sono uno dei responsabili o il vero responsabile del rendimento, sono il capro espiatorio e mi sta gasando e forse così rendo anche di più”.

(FirenzeViola)