Moriero: “Ronaldo? Ecco cosa disse Simoni il primo giorno d’allenamento”

Intervenuto a Sky Sport l'ex esterno dell'Inter Francesco Moriero ha parlato del fuoriclasse nerazzurro

"Per me è stato tutto strano. Dovevo andare in Inghilterra svincolato dalla Roma, mi chiamò Galliani per il Milan e poi Mazzola per andare all'Inter. La prima immagine era quella di Ronaldo, Simeone, Zamorano. Ci sentiamo continuamente con tutta la squadra, abbiamo una chat dove parliamo di tutto, anche del calcio italiano. Primo giorno Simoni entrò nello spogliatoio e disse: qua tutti uguale tranne uno. Ronaldo speciale in allenamento, vi posso garantire che era molto peggio che in partita. Lo abbiamo sempre sostenuto, non c'era invidia, sapevamo di avere il giocatore più forte del mondo. Giocavamo per lui. Faceva cose impossibili in campo. Simoni faceva ruotare tutti, Ronaldo molto allegro, ricordo a Mosca con -15 gradi il campo che era pieno di fango, noi eravamo in difficoltà e lui disse tranquilli ci penso io. E poi ha fatto una doppietta. La differenza nel calcio la fa l'unione del gruppo, noi eravamo un gruppo. Io pulivo lo scarpino a Ronaldo, ha risolto tantissime partite. La sera veniva a mangiare a casa mia, lo coccolavo".