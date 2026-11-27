Intervenuto a Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato di Varela e di Monza, prossimo avversario della Roma in campionato
VIDEO / Samardzic, così ne parlava Trevisani: “Non grande giocatore ma fuoriclasse”
VARELA
Intervenuto a Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato di Varela e di Monza:
Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari
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