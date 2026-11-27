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VARELA

Intervenuto a Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato di Varela e di Monza:

Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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1 VARELA 2 ROBINSON 3 INTER-GENOA

"Varela ha rubato l'occhio a tutti, con i suoi gol. Poi sappiamo che siamo nel paese degli almanacchi, gol segnati, risultati, non è che si guardano le partite. Varela, oltre i gol segnati, è tanto forte anche nel resto, ha una contezza degli spazi, dell'area di rigore, del senso della porta, veramente un giocatore clamoroso. Complimenti al Monza che l'ha pagato 4 lire, ha preso una bella bestia e farà una plusvalenza per 12, a meno di 30 mln non ci sono margini per una cessione. Non mi sorprenderebbe che il Monza abbia già individuato il sostituto, sono certo che l'abbiano già fatto perché so come lavorano e lo studio che c'è dietro. Il Monza prende Varela pensando già a due Varela dopo"