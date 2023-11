Mourinho: “Fatta gara orribile. Solo Bove non meritava di perdere, tutti gli altri sì”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro lo Slavia Praga, Jose Mourinho , tecnico della Roma, ha parlato così della brutta prestazione dei suoi: "E' mancato tutto. Non voglio parlare tanto, la decisione di non parlare alla stampa è mia: nessuno deve parlare, non c'è molto da dire oltre a quello che dico io. Il risultato è meritatissimo per loro e per noi: non mi è piaciuto niente. Ho già parlato coi giocatori nello spogliatoio, di solito non lo faccio subito: rimane fra noi quello che ho detto, volevo essere onesto e giusto con i ragazzi dello Slavia che hanno meritato. Non ha funzionato niente: strategicamente avevamo preparato una partita come l'andata, El Shaarawy quinto poteva essere una scusa ma abbiamo giocato così male che non può diventarlo.

Non ha funzionato niente, pochissimi giocatori hanno avuto l'atteggiamento corretto: tanti non l'hanno avuto corretto per una partita seria. Sono dispiaciuto ma non voglio parlare di più perché l'analisi l'ho già fatta con loro. Il derby? Sono cose isolate, a me piace isolare le cose: quando hai giocatori in una situazione difficile cerchi di pensare alla prossima partita come ho fatto con Dybala e Cristante. Ma non significa che la partita importante non era quella di oggi: abbiamo fatto una gara orribile. Meritiamo il peso della sconfitta. Io mi aspettavo esattamente queste difficoltà: abbiamo preparato la partita con i limiti che abbiamo, con Dybala e Cristante fuori. Ma il giocatore migliore della squadra è stato un ragazzino di 20 anni, solo lui abbiamo avuto in campo, così non puoi vincere. L'unico giocatore che non meritava di perdere era Bove, tutti gli altri sì".