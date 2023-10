TS – Mourinho, per l’Inter mai un nemico: a San Siro gli verrà perdonato tutto

Il tecnico portoghese non sarà in panchina in quanto squalificato: il suo passato nerazzurro non può essere dimenticato

Rivali, ma mai nemici: Josè Mourinho, seppur non in panchina in quanto squalificato, affronta oggi il suo passato. L'allenatore portoghese, oggi alla guida della Roma, ha scritto il suo nome in maniera indelebile nella storia dell'Inter, e i tifosi nerazzurri avranno sempre un sentimento di affetto e riconoscenza sei suoi confronti, nonostante l'addio pochi minuti dopo aver vinto la Champions League nella notte di Madrid.