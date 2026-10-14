VIDEO FCIN1908 / Totti: "L'Inter può vincere la Champions, Chivu farà grandi cose"

José Mourinho torna a Roma per la prima volta da avversario dei giallorossi. Lo Special One è stato acclamato dai tifosi della formazione capitolina nel corso del primo tempo della sfida valida per la seconda giornata di League Phase di Champions League.

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Gli striscioni per Mourinho

All’Olimpico sono tre gli striscioni apparsi per celebrare il ritorno di Mourinho:

Due in Tribuna Tevere:

“Per il mondo speciale… per Roma immortale… Ave Mou” e “A Budapest ci ha difeso fino all'inferno, bentornato José, romanista in eterno”.

Mentre in Curva Sud: “Chi porta gloria a Roma, Roma lo onorerà per sempre. Oggi le tue mani consacrano le spolia opima e il popolo ti tributa la gloria eterna”.

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Il bacio di Mourinho

Mourinho ha risposto agli striscioni e ai cori in suo onore con un saluto e un bacio rivolto verso la Curva Sud.