Accoglienza speciale per lo Special One al suo ritorno a Roma: tre striscioni dedicati a José, che risponde salutando e mandando un bacio ai tifosi
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José Mourinho torna a Roma per la prima volta da avversario dei giallorossi. Lo Special One è stato acclamato dai tifosi della formazione capitolina nel corso del primo tempo della sfida valida per la seconda giornata di League Phase di Champions League.
Gli striscioni per Mourinho
All’Olimpico sono tre gli striscioni apparsi per celebrare il ritorno di Mourinho:
Due in Tribuna Tevere:
“Per il mondo speciale… per Roma immortale… Ave Mou” e “A Budapest ci ha difeso fino all'inferno, bentornato José, romanista in eterno”.
Mentre in Curva Sud: “Chi porta gloria a Roma, Roma lo onorerà per sempre. Oggi le tue mani consacrano le spolia opima e il popolo ti tributa la gloria eterna”.
Il bacio di Mourinho
Mourinho ha risposto agli striscioni e ai cori in suo onore con un saluto e un bacio rivolto verso la Curva Sud.
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