Moviola GdS: Spezia-Inter, rigori giusti. Contatto Caldara-D’Ambrosio quasi da rosso

"L’esempio di lungaggini nella “on field review” si ha al primo rigore (9’ pt): Marinelli, posizionato non al meglio, è convinto che Caldara abbia preso il pallone e lascia scorrere l’azione; invece è impatto pieno con la caviglia di D’Ambrosio, quasi al limite del rosso. Ebbene: passano 4’ fra controllo, richiamo al Var e visione completa per un’entrata che, vista una sola volta al video, non lascia discussioni. Il primo tempo del direttore di gara («Giocare», dice, dopo una reiterata trattenuta di maglia di Bastoni a Nzola lunga quattro falcate; solo 2’ di recupero) non è sufficiente. Marinelli si riscatta nella ripresa dando 2 rigori senza esitare. E’ da penalty il ritardo di Salva su Dumfries (36’ s.t.) quanto quello impattante (e con tamponamento) dell’interista su Kovalenko".