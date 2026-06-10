Musmarra: “Bastoni? C’è una cosa che onestamente mi ha schifato”

"Si è scatenata una cosa mai vista nella storia, c'è gente che ha fatta molto peggio ed è passato in cavalleria", dice Musmarra su Bastoni

Matteo Pifferi Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 16:46)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra è tornato a parlare di Bastoni dopo che il suo agente, Tullio Tinti, oggi ha fatto visita alla sede dell'Inter:

"Tullio Tinti, agente di Bastoni, è stato in sede all'Inter, ha sottolineato quanto il ragazzo è legato all'Inter, ha ammesso che c'è stato un momento di difficoltà, l'abbiamo detto ma è una cosa alle spalle. Il Barcellona con l'Inter non si è mai fatto vivo, anche questi modi di fare operazioni parlando solo col giocatore e col suo entourage per poi far uscire le voci che la trattativa fosse chiusa quando non era neanche partita. Fa piacere che Bastoni abbia capito, l'Inter l'ha difeso sempre e comunque, i compagni hanno fatto da scudo e i tifosi hanno mostrato il loro totale affetto"

"Si è scatenata una cosa mai vista nella storia, c'è gente che ha fatta molto peggio ed è passato in cavalleria. Sono curioso di vedere se, quando accadranno episodi simili, rivedremo l'accanimento nei confronti di Bastoni che è stato un qualcosa che onestamente mi ha schifato. Oltre a Bastoni, hanno sbagliato tanti altri prima di lui e anche dopo, ci sono tanti moralisti da strapazzo, se vogliamo fare una lotta di principio la facciamo con tutti e sempre, se lo facciamo solo con Bastoni facciamo ridere i polli".