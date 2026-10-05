VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

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Possibili novità clamorose di formazione in casa Inter verso la gara alla ripresa del campionato di sabato alle 18 a San Siro contro il Parma. Le riporta Alfio Musmarra sul suo canale YouTube: "Arrivano indiscrezioni e voci molto succulente per il Parma: dalle prove in questi giorni emergono possibilità molto interessanti.

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La prima riguarda Provedel, può essere arrivato il suo momento: si sta allenando molto bene e ad Appiano si parla della possibilità possa esserci il suo esordio. Stiamo attenti perché potrebbe esserci questa sorpresa: e non sono finite qui.

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Perché Spence sta molto bene e potrebbe essere una variante anomala da sorprendere tutti: fino a qualche giorno fa pensavo fosse arruolato per la panchina, invece potrebbe anche partire dall'inizio. Poi dobbiamo parlare di Calhanoglu: da quello che mi dicono non ha quella condizione per poter partire dal 1'. Sta abbastanza bene ma non in modo tale da partire dall'inizio: si preferisce andare coi piedi di piombo".