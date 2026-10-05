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Come spesso accade quando c’è la sosta, l’ultimo ad arrivare ad Appiano è Lautaro Martinez. Sarà così anche adesso che la maxi sosta sta per finire. Il Toro rientrerà a Milano nella notte italiana di mercoledì a circa 48 ore dalla gara di campionato contro il Parma. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sarà da vedere se Chivu preferirà tenerlo a riposo oppure lo manderà in campo.

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“Ad Appiano hanno altri cinque giorni per ragionare sulla formazione titolare anti-Parma; Lautaro avrà molto meno tempo a disposizione per allenarsi. Il Toro è un imprescindibile per l’Inter, per gol e leadership. In campionato è rimasto in panchina solo contro l’Udinese, ma prima e dopo, ovvero contro Napoli e Roma, è lui che ha ispirato e completato le rimonte su Allegri e Gasperini. Lautaro è un fattore”.

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“Psicologico e tecnico. E non è affatto escluso che al momento del rientro si candidi lui stesso per una maglia per sabato. La mentalità del capitano interista è chiara: fosse per lui, giocherebbe sempre. A Chivu, che comunque lì davanti avrà un Thuram tirato a lucido e i ben più “freschi” Pio e Bonny, l’ardua decisione”.