Mussa: “Chiesa? Nello strappo solo Mbappé è meglio di lui. Dybala…”

"Sono giocatori ultra-determinanti, però Dybala incide di più nella Roma perché non ci sono alternative allo stesso livello. Nella Juve ci sono dei sostituti, vedi Milik, che è un nove e mezzo alla Dzeko. Ha fisico e protezione palla, sa dove mettersi. Magari Vlahovic ci diventerà ma sa attaccare lo spazio. Chiesa ti inchioda nei primi 20 metri, i numeri dicono che fa gol fuori casa perché gioca più bassa e riparte meglio. Come strappo c'è lui e poi Mbappé. Certo nè lui nè Dybala saranno nel loro habitat, potrebbe essere una partita complicata la loro. Non mi aspetto una partita dai grandi valori tecnici ma scorbutica".