Nainggolan: “Fumo, che problema c’è? Poche presenze nel Belgio, colpa di Martinez”

Torna a parlare l'ex centrocampista dell'Inter: "I vecchi ct mi hanno permesso di fumare sigarette sul balcone, tanto che problema c'è?"

Radja Nainggolan contro Roberto Martinez. Il Ninja ex Inter in un’intervista a Extra Time su VRT ha attaccato l’attuale commissario tecnico del Belgio: “Se ho così poche presenze, la colpa è solamente sua, non certo del mio stile di vita. Nel 2016 ho giocato un buon Europeo con Marc Wilmots come ct. Dalle prime partite dopo l'arrivo di Martinez, sono stato piano piano messo fuori squadra. È venuto in Italia per dirmi che non poteva darmi in nazionale il ruolo che avevo alla Roma. Martinez non mi chiamerà mai, se lo facesse direi di no".