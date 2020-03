Nainggolan, il Cagliari stringe per la conferma: necessaria una nuova trattativa con l’Inter

Il ritorno nella “sua” Sardegna ha fatto bene a Radja Nainggolan: il centrocampista belga, ceduto in prestito secco dall’Inter dopo una stagione con più ombre che luci in nerazzurro, a Cagliari è tornato sui suoi vecchi standard. E il club è già al lavoro per la sua conferma a titolo definitivo: come ricorda il Corriere dello Sport, sarà necessario intavolare al più presto una nuova trattativa con i nerazzurri, dal momento che l’attuale accordo scade il 30 giugno e non lascio spazio ad altre interpretazioni.

“Il prestito secco non lascia spazio ad alcun cavillo per trattenerlo e quindi sarà necessario intavolare una trattativa con l’Inter per trovare una strada ragionevole per una sua permanenza in Sardegna. Con Conte ancora in panchina, infatti, per Nainggolan non ci sarebbe spazio in nerazzurro ed ecco perché la pista Cagliari resta calda anche se da Milano non sembrano propensi a fare sconti. La situazione andrà subito discussa alla ripresa del campionato“.