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Radja Nainggolan, doppio ex di Roma-Inter in programma domani pomeriggio all'Olimpico, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Roma 101.5 proprio per proiettarsi sui 90' che mettono in palio la vetta solitaria della Serie A. Qui alcune delle sue considerazioni, riportate da vocegiallorossa.it.

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Roma-Inter è già da scudetto?

"Penso che l’Inter resti la favorita per vincere lo scudetto. Togliamo un po’ di pressione alla Roma. I giallorossi hanno iniziato bene, sono una squadra forte. Però queste partite, per la Roma, sono sempre state un limite in passato: quest’anno sarà una prova per capire se ha davvero qualcosa in più. L’Inter oggi è una squadra costruita bene, ha fatto la finale di Champions e ha riserve importanti. Lo scudetto che ha vinto il Napoli l’anno scorso, secondo me, l’ha perso l’Inter. Sarà una partita difficile: Dybala può fare la differenza, è un giocatore fantastico. Spero continui così".

Roma-Inter è una gara di cartello: la Roma deve mantenere lo stesso atteggiamento o rispettare di più l’Inter?"Rispettare l’avversario non vuol dire non attaccare. La Roma ha una identità, è migliorata rispetto all’anno scorso. C’è anche Mancini che si butta in avanti: sono cose che si notano. Una squadra che vuole vincere deve avere la sua identità".

La differenza la faranno i portieri?"Svilar ha fatto benissimo l’anno scorso e lo sta confermando. Martínez invece è al primo anno da titolare: la pressione la senti. Nel secondo gol con l’Udinese si vede il suo errore, ma un portiere deve sbagliare per imparare. Se Martínez ha dovuto fare tante parate, vuol dire che qualcosa nella difesa non va".