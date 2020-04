Nainggolan, l’Inter fissa il prezzo: Cagliari pronto a provarci, ma serve un sacrificio

Dopo una stagione con più ombre che luci con la maglia dell’Inter, Radja Nainggolan a Cagliari è tornato sui livelli di Roma, disputando un’ottima prima parte di stagione. Tornato in Sardegna con la formula del prestito secco, il suo futuro rimane ancora in dubbio: come ricorda il Corriere dello Sport, i rossoblu vorrebbero trattenerlo, ma per convincere la dirigenza interista questa volta servirà uno sforzo economico non indifferente.

L’INTER FA IL PREZZO – “Arrivato in prestito gratuito l’estate scorsa, per convincere l’Inter a lasciarlo nell’Isola è necessario superare lo scoglio del costo del cartellino, tra i 15 e i 20 milioni di euro, oltre ad un ingaggio che sfiora i 4 milioni di euro a stagione. Se ci sono da fare sacrifici, il sodalizio rossoblù ci proverà ma l’incognita è grande e accompagnerà tutte le trattative, così come paventato dallo stesso Giulini qualche giorno fa. «Le valutazioni si abbasseranno», una delle previsioni del presidente cagliaritano che potrebbe avere un leggero vantaggio in questo senso, per cercare di mettere le mani sul cartellino del Ninja“.