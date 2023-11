Napoli, Garcia ha lasciato la città: in arrivo l’ufficialità dell’esonero

Rudi Garcia non sarà più l'allenatore del Napoli: il tecnico francese, infatti, ha già lasciato la città, con direzione Nizza. Arrivato sulla panchina dei campioni d'Italia in carica per raccogliere la pesante eredità di Luciano Spalletti, l'ex Roma paga i risultati non esaltanti di questa prima parte di stagione e un feeling mai nato con l'ambiente: nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'esonero.