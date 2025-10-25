Peseranno tanto soprattutto per un motivo. L'Inter ha sempre giocato in CL negli ultimi anni e ha avuto tante partite e situazioni da gestire e parlo della perssione di tutti, dalla squadra fino al magazziniere. Il Napoli ha gestito un anno fa solo la pressione del campionato, come il Milan di quest'anno. Questo incide. Incide tanto. Vero che ci sono nove giocatori nuovi messi dentro, ma ci sono anche gli infortuni da gestire. Il Napoli gioca senza l'asse centrale e c'è una situazione in cui non si capisce bene chi gioca. I giocatori infortunati, da Lukaku a Hojlund, non sono giocatori semplici da sostituire.

Chivu, dopo le sconfitte contro Juventus e Udinese ha cominciato a metterci del suo e non ha più guardato nessuno (in faccia.ndr). Ha sostituito giocatori che normalmente fanno novanta minuti. Vero, in questo periodo ha avuto partite più semplici nell'ultimo periodo ma anche le partite facili le devi vincere per iniziare. Il Milan, ad esempio, ha perso contro la Cremonese e pareggiato col Pisa. La bravura di Chivu è stata quella di metterci del suo in un momento topico. In questo momento l'Inter sta bene, ha infortunato solo Thuram, fa una rotazione. Conte è costretto a giocare determinate partite con gli stessi. C'è anche questo da valutare. Diouf e Luis Henrique adesso non vengono impiegati e sono costati. Sono giocatori che verranno utili tra un po' di tempo.