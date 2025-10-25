FC Inter 1908
Zenga: “Napoli, pesano infortuni. Inter sta bene e Chivu ci ha messo del suo”

Il commento dell'ex portiere nerazzurro a poche ore dalla sfida del Maradona tra la formazione interista e quella di Conte
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Walter Zenga, negli studi di Skysport, ha parlato del momento dell'Inter a poche ore dal fischio d'inizio della gara tra la formazione di Chivu e il Napoli di Conte al Maradona. Le due formazioni sono al secondo posto a pari merito, a due punti dal Milan che ieri ha pareggiato contro il Pisa.

Ecco gli aspetti sottolineati dall'ex portiere nerazzurro:

-Quanto pesano le due partite di Champions sulla gara del Maradona? 

Peseranno tanto soprattutto per un motivo. L'Inter ha sempre giocato in CL negli ultimi anni e ha avuto tante partite e situazioni da gestire e parlo della perssione di tutti, dalla squadra fino al magazziniere. Il Napoli ha gestito un anno fa solo la pressione del campionato, come il Milan di quest'anno. Questo incide. Incide tanto. Vero che ci sono nove giocatori nuovi messi dentro, ma ci sono anche gli infortuni da gestire. Il Napoli gioca senza l'asse centrale e c'è una situazione in cui non si capisce bene chi gioca. I giocatori infortunati, da Lukaku a Hojlund, non sono giocatori semplici da sostituire.

Chivu, dopo le sconfitte contro Juventus  e Udinese ha cominciato a metterci del suo e non ha più guardato nessuno (in faccia.ndr). Ha sostituito giocatori che normalmente fanno novanta minuti. Vero, in questo periodo ha avuto partite più semplici nell'ultimo periodo ma anche le partite facili le devi vincere per iniziare. Il Milan, ad esempio, ha perso contro la Cremonese e pareggiato col Pisa. La bravura di Chivu è stata quella di metterci del suo in un momento topico. In questo momento l'Inter sta bene, ha infortunato solo Thuram, fa una rotazione. Conte è costretto a giocare determinate partite con gli stessi. C'è anche questo da valutare. Diouf e Luis Henrique adesso non vengono impiegati e sono costati. Sono giocatori che verranno utili tra un po' di tempo. 

(Fonte: SS24)

