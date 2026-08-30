GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Roberto "El Pampa" Sosa, ex attaccante azzurro e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione A Tutto Napoli. Di seguito le sue parole in vista di Napoli-Como:

"È una sfida molto interessante soprattutto dal punto di vista tattico. Il Como ha pareggiato la prima a Udine ma non è un riferimento, anche l'anno scorso ci ha pareggiato. Io vorrei vedere una partita all'altezza.

Il risultato lo analizziamo dopo, ma la prestazione deve essere all'altezza. Non lo stiamo chiedendo al Lecce o al Frosinone o al Monza di fare una partita importante contro il Como, o contro l'Inter a San Siro. Il Napoli in casa si può permettere di non fare quel primo tempo fatto col Genoa".