Nesta: “Ronaldo il più forte. Dopo la finale di Coppa Uefa con l’Inter, pensai…”

Intervenuto nel canale YouTube 'BasementCafè', Alessandro Nesta non ha avuto dubbi quando ha dovuto indicare il giocatore più forte di tutti i tempi. "Messi o Cristiano Ronaldo? Per me no. Sono legato a Ronaldo il brasiliano. Ho giocato contro i migliori. Messi e CR7 li ho beccati a 38 anni ed ero già mezzo fritto".