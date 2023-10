Confermate le sensazioni avute nella notte per l'attaccante brasiliano, uscito dal campo in lacrime e in barella

Bruttissime notizie per Neymar: gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante brasiliano, uscito dal campo in lacrime e in barella in occasione del match tra il suo Brasile e l'Uruguay, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco del ginocchio sinistro. Il giocatore, come comunicato dall'Al-Hilal, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico e seguirà successivamente un programma di cure che verrà determinato in seguito.