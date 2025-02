Neymar, ritorno da top al Santos: ecco come è andata la prima

Tutti gli occhi erano su di lui, e Neymar Jr non ha deluso. Alla prima partita con il Santos, il club che lo ha cresciuto e a cui è tornato durante il mercato di gennaio dopo la dorata parentesi all'Al Hilal, il campione brasiliano ha regalato spettacolo in campo e fuori. Il club verdeoro ha pareggiato 1-1 contro il Botafogo SP, nella settima giornata del campionato paulista, nel giorno del 33esimo compleanno di Neymar e del suo ritorno in campo con il Santos 12 anni dopo l'ultima volta.

Neymar ha iniziato in panchina, subentrando nella ripresa. I cori per lui da parte dei tifosi brasiliani sono durati per tutta la partita, con l'entusiasmo che è sfociato in ovazione al momento del suo ingresso in campo. Neymar ha vestito la 10 che fu di Pelé, una maglia speciale per il Santos e per tutto il calcio verdeoro, ed è entrato in campo con un atteggiamento diverso rispetto alle sue, poche, apparizioni in Arabia Saudita.