VIDEO / Rocchi contestato a Carrara con insulti e banconote sventolate in faccia

La Procura di Monza ha chiesto l’archiviazione della tranche di indagine, trasmessa nei mesi scorsi dai pm di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

Il capitolo passato al tribunale di Monza era quello che riguardava, per competenza territoriale, le bussate in Sala VAR.

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Le motivazioni

"Non sono emerse condotte “di natura fraudolenta” né il “dolo” per la “alterazione” dei risultati", secondo i pm e per questo si è arrivati alla richiesta di archiviazione. Inoltre, da quanto spiegato dal procuratore d Monza, Claudio Gittardi, nella sua richiesta di archiviazione Rocchi e gli altri indagati volevano "correggere gli errori arbitrali" e non "alterare i risultati in campo". Di oggi anche le notizie sulla richiesta di archiviazione da parte della Procura Sportiva della FIGC.

(Fonte: AGI)