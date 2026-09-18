Richiesta di archiviazione anche a Monza per l'inchiesta su Rocchi e Gervasoni, con Nasca e Di Vuolo, per le famose bussate nella sala VAR di Lissone
VIDEO / Rocchi contestato a Carrara con insulti e banconote sventolate in faccia
La Procura di Monza ha chiesto l’archiviazione della tranche di indagine, trasmessa nei mesi scorsi dai pm di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.
Il capitolo passato al tribunale di Monza era quello che riguardava, per competenza territoriale, le bussate in Sala VAR.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Le motivazioni"Non sono emerse condotte “di natura fraudolenta” né il “dolo” per la “alterazione” dei risultati", secondo i pm e per questo si è arrivati alla richiesta di archiviazione. Inoltre, da quanto spiegato dal procuratore d Monza, Claudio Gittardi, nella sua richiesta di archiviazione Rocchi e gli altri indagati volevano "correggere gli errori arbitrali" e non "alterare i risultati in campo". Di oggi anche le notizie sulla richiesta di archiviazione da parte della Procura Sportiva della FIGC.
(Fonte: AGI)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Gasperini: "Numeri chiari: Inter la squadra più forte. Mia bestia nera? Lo è per tante squadre"
Ultima ora
Arbitropoli, fine delle trasmissioni (e delle speculazioni): anche la Procura Federale chiede l’archiviazione
Ultima ora
SM - Inter, rifinitura appena terminata: Chivu ha un dubbio grande e uno piccolo
Ultima ora
Arbitropoli, si chiude anche l'altro filone: chiesta l'archiviazione per le 'bussate'
Interviste
Moratti: “Provai a prendere Totti! Con Gasp non vincevamo. Mou come Spalletti. L'addio di Ausilio..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti