Oldani: “Lukaku uomo di questa stagione. E un po’ di partite le ha vinte Conte”

Lo Chef milanese ha parlato di grande gioia per questo scudetto, festeggiato in famiglia. Oldani ha eletto i migliori della stagione dell'Inter: Lukaku e Conte.

Davide Oldani, noto Chef, ha parlato della sua fede nerazzurra e della gioia per questo scudetto così speciale: "Ho festeggiato in casa con la famiglia, guardando le immagini. Ho patito un po' a non essere in Duomo. Per questo motivo non sono a San Siro oggi. Sono in attesa del vaccino. Speriamo poi di essere liberi in tutti i sensi. Piatto da dedicare allo scudetto? L'ho studiato con la mia bambina. Non può che essere lo zafferano e il risotto alla milanese che io faccio in maniera più moderna. Quale miglior opportunità di rappresentare Milano che per me è l'Inter. Va sempre di pari passo con lo sport. La buona cucina e lo sport sono la base della cultura dell'uomo".